Dessau-Roßlau sucht zum zweiten Mal Vereinshelden und Musiktalente

Beide Aktionen hatten in der Corona-Pandemie Premiere. Weil sie so beliebt sind, gibt es eine Fortsetzung.

Dessau-Roßlau/MZ - Sie sind eigentlich die Experten für Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme oder Strom. Doch immer im Sommer sorgen die Dessauer Stadtwerke auch ein bisschen für Kultur und Unterhaltung in der Doppelstadt.

Mehrere Jahre lang feierten sie auf dem Marktplatz mit den Dessau-Roßlauern den Sport- und Familientag. Und als das vor dem Hintergrund von Corona nicht mehr möglich war, wurden sogenannte Notformate ins Leben gerufen. „Vereinsheld gesucht“ und „Local Stars“ zählen dazu. Beide Formate hatten im vergangenen Jahr Premiere - und werden wegen ihres Erfolgs nun eine Fortsetzung finden.

Insgesamt 22 große und kleine, bekannte und teils unbekannte Vereine haben sich beteiligt

Die Dessauer Stadtwerke werden im Juli gleich mit zwei Veranstaltungsformaten mit den Bürgern feiern. Zum einen wird der Dessau-Roßlauer Vereinsheld gesucht. Zum anderen werden musikalische Talente gefördert. Das eine mündet am Samstag, 9. Juli, auf dem Lily-Herking-Platz vor dem Alten Theater von Dessau in eine große Abschlussveranstaltung mit Prämierung der Vereinshelden 2022.

Insgesamt 22 große und kleine, bekannte und teils unbekannte Vereine der Stadt haben sich in diesem Jahr an der Aktion beteiligt, mit der die Stadtwerke den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen würdigen. Helden angemeldet haben unter anderem der noch junge VfL Rodleben, aber auch der noch wenig bekannte Abend-Team e.V., der Sport- und Traditionsverein Meinsdorf und auch der „Film ab“-Verein.

Einmal pro Tag kann jeder Bürger der Stadt für seinen persönlichen Favoriten voten

„Ohne sie hätte unser kulturelles und sportliches Leben in unserer Stadt längst nicht die Vielfalt, die wir kennen und schätzen“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Zänger. „Die teils unbekannten Helden sind der Motor engagierter Vereinsarbeit, motivieren, überzeugen und stellen oftmals ihre persönlichen Interessen zurück. Sie verdienen unsere Anerkennung und gerade, weil sie oftmals als stille Helden im Hintergrund agieren, wollen wir ihnen mit unserer Initiative etwas Aufmerksamkeit verschaffen.“

Einmal pro Tag kann jeder Bürger der Stadt für seinen persönlichen Favoriten voten. Möglich ist dies bis kurz vor dem Finale. Am 8. Juni, Schlag 23.56 Uhr, wird die Ausschreibung auf der Stadtwerke-Seite (www.dvv-dessau.de) geschlossen. Am folgenden Nachmittag rufen die Initiatoren die „Helden 2022“ auf den Lily-Herking-Platz. Dort dürfen sich die fünf Vereine mit den meisten Stimmen sich auf Preisgelder von 300 bis 1.000 Euro freuen. Zusätzlich vergibt eine Jury unabhängig von der Platzierung und der Stimmenzahl der Teilnehmer einen Förderpreis über 1.000 Euro.

Stadtwerke-Reihe „Local Stars“ geht weiter

Um Geld geht es eine Woche später, am Samstag, 16. Juli, 19 Uhr im Dessauer Golfpark zwar nicht, aber um junge, talentierte und noch unbekannte musikalische Talente aus der Doppelstadt. Meist proben sie ja in abgelegenen Räumen, Kellern, in jedem Fall fernab der Öffentlichkeit. Für die Stadtwerke-Reihe „Local Stars“ hat die bekannte Dessauer Sängerin Heike Huth im Auftrag der Stadtwerke einige von den jungen Talenten ausgesucht.

Die dann im Golfpark unter dem Balkon im Rampenlicht stehen. Dabei kann es durchaus auch lauter werden, schmunzelt Heike Huth vielsagend. Was das Repertoire angeht, so sei diesmal alles dabei - vom Schlager bis zum Hardrock. Und es wird gut, verspricht sie. „Mit unserer Reihe sind wir gern Unterstützer der „Local Stars“. Wir finden es toll, dass hier die lokale Musikszene eine solche Gelegenheit bekommt, und unsere Gäste erwartet ein unterhaltsames Sommer-Open Air im besonderen Flair auf der Golfpark-Terrasse“, sagte Zänger, der an diesem Abend mit Huth gemeinsam durchs Programm führen wird.

Eingeladen ist außerdem jemand, der auf der Erfolgstreppe schon weiter vorangeschritten ist und für die Nachwuchskünstler sicher auch den einen oder anderen Tipp in petto hat: Alisha Popat, die in Kenia bereits ein Star ist und nach ihrem „The Voice of Germany“-Debüt im vergangenen Jahr nun in Deutschland durchstarten will. Sie wird gemeinsam mit Dwike, ebenfalls Teilnehmer bei „The Voice of Germany“ 2021, das Abschluss-Konzert gestalten.

Für die Veranstaltung im Dessauer Golfpark stehen 60 kostenfreie Gästetickets zur Verfügung, die ab sofort beim Veranstaltungszentrum Golfpark erhältlich sind. Telefon: 0340/518998803.