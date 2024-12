Auch schlechtes Wetter kann Erfolg des Advents in den Höfen in Mosigkau nicht stoppen. Wie die Besucher Vergnügen und Wohltaten verbinden konnten.

Regenkleidung war diesmal Pflicht beim Bummel auf den Höfen in der Anhalter Straße in Mosigkau.

Mosigkau/MZ. - „The same procedure as every year.“ Während Fans des Silvesterknallers „Dinner for One“ sich darauf verlassen können, dass der trottelige Butler James das eine oder andere Missgeschick nicht auslässt, ist den Fans des Mosigkauer Advents in den Höfen dieser eine Anblick in den Seitenstraßen der Anhalter Straße Jahr für Jahr sicher. Kolonnen geparkter Autos, soweit das Auge reicht.