Achtjähriger Radfahrer an Kreuzung in Roßlau angefahren und am Arm verletzt

Rosslau/MZ - Bei einem Unfall in Roßlau ist am Mittwoch gegen 16 Uhr ein achtjähriges Kind verletzt worden. Der Junge musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Achtjährige war mit seinem Fahrrad die Nordstraße in Richtung Richard-Paulick-Ring geradelt und hatte im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines von rechts kommenden Auto missachtet. Durch den Zusammenstoß kam das Kind zu Fall und verletzte sich im Armbereich. Der Fahrer des Auto verließ unerlaubt den Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Angaben zum Auto machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340 / 25030 zu melden.