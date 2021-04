Acht neue Infektionen am Montag - Magdeburg verlegt Intensivpatienten nach Alten

Dessau-Rosslau - Dessau-Roßlau ist mit acht neuen Corona-Infektionen in die neue Woche gestartet. Darüber hat das Gesundheitsamt am Montag informiert. Bei den Betroffenen handelt sich um drei Frauen und fünf Männer, sie sind zwischen 23 und 85 Jahren alt.

Trotz der geringen Fallzahlen an den vergangenen drei Tagen ist der vom Berliner Robert-Koch-Institut ermittelte Inzidenzwert wieder gestiegen. Mit 158,5 liegt er am Montag über der 150er Grenze. Ist das nun drei Tage in Folge der Fall, entfällt das „Click & Meet“ in den Geschäften der Stadt, dann ist am übernächsten Tag nur noch „Click & Collect“ erlaubt.

Im Städtischen Klinikum in Dessau wurden am Montag 28 Corona-Patienten betreut, von denen sieben auf der Intensivstation versorgt werden. Ein Patient aus Dessau-Roßlau ist verstorben. Ein Intensivpatient wurde aus der Landeshauptstadt Magdeburg übernommen, weil es in den dortigen Krankenhäusern zu Engpässen gekommen war.

Die Gesamtanzahl der Corona-Infizierten seit Pandemiebeginn liegt in Dessau-Roßlau damit aktuell bei 2.927. Die Zahl der Genesenen hat sich am Montag in der Stadt um weitere 37 auf derzeit 2.442 Personen erhöht. (mz)