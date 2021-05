Acht neue Corona-Fälle - Dessau-Roßlau setzt jetzt auf Luca-App

Dessau-Roßlau - Die Zahl der Neuinfektionen hat am Freitag erneut im einstelligen Bereich gelegen. Acht neue Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt Dessau-Roßlau. Davon sind vier Personen weiblich und vier männlich, sie sind im Alter von zwei bis 85 Jahren. Einen Hotspot gibt es weiterhin nicht in der Stadt. Die Zahl der Genesenen erhöhte sich am Freitag um 26 Personen.

Die Zahl der positiv getesteten Fälle seit Pandemiebeginn liegt für die Doppelstadt aktuell bei 3.248. Im Städtischen Klinikum werden elf Corona-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Der Inzidenzwert ist wieder gesunken. Er lag am Freitag laut RKI bei 52,4.

Zur Erleichterung der Kontaktnachverfolgung nutzt die Stadt die Luca-App. Für Dessau-Roßlauer, die kein Smartphone besitzen oder nutzen, stellt die Stadt Luca-Schlüsselanhänger zur Verfügung, die über einen QR-Code verfügen. Diese sind kostenlos seit Donnerstag in der Touristinformation erhältlich.

Ab Montag, dem 31. Mai, - nicht wie ursprünglich angekündigt ab 25. Mai - wird es die Anhänger außerdem im Stadtwerke-Kundencenter in der Zerbster Straße geben.

Das Impfzentrum und die niedergelassenen Ärzte haben am Donnerstag 189 Erstimpfungen durchgeführt. Damit haben 33.499 Dessau-Roßlauer die erste Anti-Corona-Spritze erhalten.

Vollständig geimpft sind 12.140. Im Nachbarkreis Anhalt-Bitterfeld wurden am Donnerstag mehr als 1.000 Bürger zum ersten Mal geimpft, im Landkreis Wittenberg waren es 660. Landesweit liegt die Quote der Erstimpfungen bei 37,5 Prozent. (mz)