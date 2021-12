93 Corona-Fälle in Dessau-Roßlau am Donnerstag - Sieben Patienten auf Intensivstation

Dessau/MZ - Die Zahl neuer Corona-Fälle in Dessau-Roßlau bleibt hoch: Am Donnerstag wurden vom Gesundheitsamt 93 neue positiv getestete Personen im Alter von vier bis 87 Jahren registriert. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die RKI-Inzidenz lag am Donnerstag bei 601,1.

Vom Städtischen Klinikum wurden am Donnerstag 66 Corona-Patienten in stationärer Behandlung gemeldet, auf der Intensivstation wurden weitere sieben Patienten mit positivem Testbefund behandelt. Von ihnen sind drei Personen ungeimpft, zwei Personen vollständig geimpft. Bei zweien ist der Impfstatus noch ungeklärt.

Aufgrund von mehreren Nachfragen zur rechtzeitigen Zustellung der Quarantänebescheide stellt das Gesundheitsamt am Donnerstag zudem klar, dass die Zustellung zeitnah erfolge. „Sorgen von Arbeitnehmern, dass Gehaltsabzüge drohen, sind unbegründet“, sagte Stadtsprecher Carsten Sauer. „Der Arbeitgeber hat drei Monate Zeit, die Bescheide zur Abrechnung einzureichen.“