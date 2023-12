Das Dessauer Moses-Mendelssohn-Zentrum im Mittelring 38/40 hat sich vor wenigen Tagen in die Winterpause abgemeldet. Was 2024 geplant ist.

800 Gäste im Moses-Mendelssohn-Zentrum in Dessau - Haus wechselt in die Winterpause

Dessau/MZ. - Das Dessauer Moses-Mendelssohn-Zentrum im Mittelring 38/40 hat sich vor wenigen Tagen in die Winterpause abgemeldet. Die Schließung wurde angepasst an die Bauhausführungen in der Siedlung Törten, die vom November bis Februar ebenfalls eingestellt sind.