80 Einwohner aus Dessau-Roßlau gehen an diesem Wochenende auf eine „Zukunftsreise“

Dessau-Rosslau/MZ - Achtzig Bürger aus Dessau-Roßlau gehen am Wochenende auf eine „Zukunftsreise“ und werden im Dessauer Technikmuseum „Hugo Junkers“ gemeinsam eine Vision für ihre Heimatstadt entwickeln, um Dessau-Roßlau zukunftsstark und für alle attraktiver zu machen. Die Einwohner hatten sich für einen Platz bei der Reise bewerben können, die achtzig Teilnehmer wurden ausgelost. Dazu kommen 20 Akteure aus besonders wichtigen Einrichtungen der Stadt.

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt ein erfahrenes Team aus dem Institut für Partizipatives Gestalten in Oldenburg. An den drei Tagen sollen verschiedene Fragen diskutiert werden, darunter: Was muss sich ändern, damit Kinder und Enkel in Dessau-Roßlau gute berufliche Aussichten haben und gern hier bleiben? Wie kann sich Dessau-Roßlau für Familien attraktiver machen? Wie kann ein gutes Miteinander von Natur und Mensch in der Stadt zukunftsweisend gefördert werden?

Zukunftskonferenzen gelten als ein bewährtes Instrument der Stadtentwicklung. Diese haben unter anderem schon in Dresden, Ludwigsburg und Hamm stattgefunden.