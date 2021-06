79-jähriger Radfahrer stürzt an Fußgängerampel und verletzt sich an Kopf und Knie

Bei einem Unfall in der Kavalierstraße hat sich am Donnerstag kurz nach 19 Uhr ein 79-jähriger Radfahrer Verletzungen am Kopf und am Knie zugezogen. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt.

Der Senior war zuvor aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt auf Höhe einer Fußgängerampel gestürzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Verunfallten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,9 Promille.

Der 79-jährige musste vor Ort behandelt werden, er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Geschehensabläufe sind noch Stand der Ermittlungen.