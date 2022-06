750 Jahre in 45 Minuten - Mosigkau beendet Jubiläumswoche mit historischem Festumzug

Über 200 Teilnehmer zeigen in sieben Bildern Tragödien und Triumphe.

Mit seinem Festumzug blickte Mosigkau am Pfingstsonntag auf 750 Jahre Dorfgeschichte zurück.

Mosigkau/MZ - Es war um 1272, als sich in einer Aue bei der Stadt Dissowe das Dorf Mosecowe gründete, das heute als Mosigkau bekannt und längst Ortsteil von Dessau-Roßlau ist. Mosigkau hatte in diesen Tagen gleich mehrere gute Gründe zu feiern. Und weil das nicht an einem Tag zu schaffen war, nahm man sich gleich eine gute Woche vor.