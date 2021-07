60 Heuballen brennen in Rodleben - Über 50 Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz

In Rodleben brannten 60 Heuballen.

Rodleben/MZ - Auf einem Feld in Rodleben sind am Donnerstagabend etwa 60 Heuballen und 200 Quadratmeter Feld abgebrannt. Die Einsatzkräfte waren gegen 17.30 Uhr in die Schulstraße alarmiert worden.

Die Strohballen wurden in Zusammenarbeit mit Kräften der Firma CBV, dem Bauhof Rodelben und der Firma Wimex gelöscht. Gegen 21 Uhr konnte die Feuerwehr das Feuer als gelöscht melden. Am Einsatzort wurden 70.000 Liter Wasser verbraucht. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

An der Einsatzstelle waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Kühnau, Kochstedt, Rodleben mit den Ortlöschgruppen Neeken und Rietzmeck sowie Roßlau mit insgesamt 53 Einsatzkräften und 13 Einsatzfahrzeugen.