54-Jähriger tot in Mulde bei Dessau gefunden - Persönliche Sachen des Mannes lagen am Ufer

Die Leiche des Mannes wurde in der Mulde gefunden.

Dessau/MZ - Grausiger Fund in der Dessauer Mulde: Ein kurz zuvor als vermisst gemeldeter Mann ist am Sonntagnachmittag tot im Fluss gefunden worden. Das teilte die Polizeiinspektion am Montag mit.

Demnach war der 54-jährige Mann um 13.30 Uhr als vermisst gemeldet worden. Bei einer Suche der Polizei wurden persönliche Gegenstände des Vermissten am Muldufer gefunden. Ein Polizeihubschrauber stellte den Leichnam nur eine Stunde später aus der Luft im Wasser treibend fest.

Warum der Mann starb, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Fremdverschulden könne derzeit ausgeschlossen werden. Auch für einen Suizid spreche nichts, sagte Polizeisprecher Johannes Braun. Womöglich fiel der Mann in Folge eines Unfalls in den Fluss oder stieg bewusst dort hinein, bevor sich ein Unfall ereignete.