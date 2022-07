378 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau - Gesundheitsamt am Freitag nicht erreichbar

Dessau-Roßlau/MZ - In Dessau-Roßlau hat es seit Sonnabend, 9. Juli, 378 neue Corona-Fälle gegeben. Das hat das Gesundheitsamt am Donnerstag mitgeteilt. Einen Tag früher als sonst, weil das Amt am Freitag aufgrund umfangreicher Servicearbeiten am Netzwerk weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar ist, so dass keine Fallbearbeitung stattfinden kann. Die positiven Meldungen vom Freitag werden in der nächsten Woche erfasst.

Von den technischen Arbeiten ist auch die Hotline des Gesundheitsamtes betroffen. Nach Angaben aus der Stadtverwaltung ist die (0340) 2042222 ab Montag wieder erreichbar.

Die vom Robert-Koch-Institut ermittelte Inzidenz für Dessau-Roßlau lag am Donnerstag bei 559,5 - und damit über dem Landesschnitt von Sachsen-Anhalt (455,9). Im Städtischen Klinikum in Alten waren am Donnerstag 26 Corona-Patienten in stationärer Betreuung. Zusätzlich liegen zwei Personen auf der Intensivstation.