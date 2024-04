Ein Jahr lang haben Frauen im Soziokulturellen Frauenzentrum „Am Leipziger Tor“ an einer Wimpelkette genäht. Die wird am Freitag um das Quartier gespannt. Dazu wird ein Fest gefeiert. Warum es trotzdem Wehmut gibt.

Dessau/MZ. - Der große Tag rückt näher: Am kommenden Freitag wird das Quartier Am Leipziger Tor mit einer bunten Wimpelkette umrahmt. 3,5 Kilometer lang wird diese sein. „Es ist eine symbolische Umarmung des Quartiers mit seinen vielen Akteuren, die Kette steht für den Zusammenhalt im Quartier“, erklärt Quartiersmanagerin Sylvia Watzek den Hintergrund dieser Aktion, die von 14 bis 17 Uhr in einem Quartiersfest vor den Kindereinrichtungen in der Radegaster Straße ihren Höhepunkt findet.

Projektende wird bedauert

Die Kette mit ihren tausenden Wimpeln ist ein echtes Quartiersprodukt. Denn genäht wurde sie in der Nähstube des sozialkulturellen Frauenzentrums von Frauen des Quartiers und Besucherinnen des Zentrums. Wie zum Beispiel Evelyn Hirsch. Sie hatte den Aufruf in der Zeitung gelesen und sich gemeldet. „Ich kann nähen und mache es gern und so bin ich hier gelandet“, erzählt sie beim Abschlussfrühstück vergangenen Freitag im Frauenzentrum.

Dreizehn Frauen haben ein Jahr lang an der Wimpelkette genäht. Wobei sie ursprünglich viel kleiner ausfallen sollte. „Eigentlich wollten wir sie nur als Dekoration für unsere Quartiersveranstaltungen nähen“, sagt Sylvia Watzek. Drei Frauen waren es anfangs. Doch dann habe es so viel Spaß gemacht, kamen immer mehr Frauen dazu, dass wir nicht mehr aufhören wollten, ergänzt Angelika Zaizek. „Es hatte sich eine so schöne Gemeinschaft entwickelt, die wollten wir nicht so schnell aufgeben.“ Die Idee, den Weltrekord der längsten Wimpelkette zu knacken, wurde indes verworfen. „Der Rekord liegt bei 20 Kilometer, das wäre bis Roßlau und wieder zurück. Das war dann doch zu viel“, so Watzek. Sie habe dann die Idee mit der Quartierskette gehabt.

Die Schmerzen in der rechten Hand, die Doris Seidel-Krippendorf nach dem heimischen Zuschneiden der einzelnen Wimpel plagten, sind inzwischen abgeklungen. „Das waren ein paar tausend Wimpel“, schätzt sie. Als regelmäßige Besucherin des Frauenzentrums hatte die passionierte Hobbyschneiderin von dem Projekt gehört und war begeistert. „Das war ne dufte Truppe“, schwärmt sie. „Nun freue ich mich auf die nächste Aufgabe.“

Die einzelnen Streckenabschnitte mit ihren Paten auf dem Stadtplan Foto: Thomas Ruttke

Mandy Meyer hätte schon die passende Idee: Beutel könnten sie nähen und diese im Quartier anbieten. „Da leisten wir gleich noch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.“ Der Vorschlag der 35-Jährigen wird auf jeden Fall nochmal ernsthaft diskutiert. Sie war das „Küken“ der Gruppe, fühlte sich aber pudelwohl. „Ich habe hier Wertschätzung erfahren und traue mir wieder etwas zu“, sagt sie.

Viele Aktionen an der Strecke

Inzwischen sind die Säcke voller Wimpelketten, die im Sozialkulturellen Frauenzentrum zusammengetragen worden sind, an die Streckenpaten verteilt und alle wichtigen organisatorischen Informationen gegeben. Zum Beispiel die, dass die Ketten nicht über Fahrbahnen, Rad- und Fußwege gespannt werden dürfen. Die insgesamt 12 Paten, vorwiegend Vertreter von Einrichtungen des Quartiers, werden die Wimpelkette jeweils in ihrem Umfeld weiterziehen. Und sie werden sich gleichzeitig präsentieren als Akteure im Quartier.

„Das wird bunt werden“ sagt die Quartiersmanagerin. „Ich weiß, dass der Müntzer-Klub sein Außengelände öffnen und ein kleines Fest vorbereiten wird, der Verein Neuer Wasserturm wird den Turm öffnen, andere bieten Kaffee und Kuchen.“ Ein Quartiersspaziergang entlang der Wimpelkette beginnt um 14.30 Uhr am Franz-Treff mit Angelika Zaizek.