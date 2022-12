273 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau festgestellt - Inzidenz knapp unter 350

Das Corona-Niveau in Dessau-Roßlau bleibt damit annähernd gleich. In den beiden Wochen zuvor hatte es 291 und 220 Fälle gegeben.

Dessau-Rosslau/MZ - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat in der vergangenen Woche 273 neue Corona-Fälle verzeichnet. Das geht aus einer Mitteilung vom Freitag hervor. Die Fälle wurden in der Zeit vom 3. bis 9. Dezember festgestellt. Das Corona-Niveau bleibt damit annähernd gleich. In den beiden Wochen zuvor hatte es 291 und 220 Fälle gegeben.

Die vom Robert-Koch-Institut in Berlin errechnete Inzidenz lag am Freitag bei 346,8. Die Zahl aller in Dessau-Roßlau bislang positiv auf Corona getesteter Personen beträgt 33.171. In Sachsen-Anhalt liegt der Inzidenzwert bei 231,6.

Im Städtischen Klinikum in Alten wurden am Freitag 25 Patienten mit positivem Corona-Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation liegen zwei weitere Patienten.

In der Woche vom 2. bis 9. Dezember sind zudem vier Patienten an oder mit Corona verstorben - zwei davon waren nach Auskunft der Stadt in Dessau-Roßlau wohnhaft.