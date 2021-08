27 Räume an Dessau-Roßlauer Schulen benötigen Lüfter - Einbau der Technik noch unklar

Auch im neuen Schuljahr wird an den Schulen der Stadt hauptsächlich gelüftet.

Dessau-Rosslau/MZ - 27 von rund 500 Klassenräumen haben Bedarf an einer Lüftungsanlage. Das hat die Abfrage des Schulamtes ergeben, das in den Schulen den Bedarf an Luftfilteranlagen ermitteln sollte. „Diese Räume können nur eingeschränkt gelüftet werden“, sagte Sozialdezernent Jens Krause auf Nachfrage der MZ.

Der Bedarf werde ans Land gemeldet, damit die Klassenräume entsprechend mit Luftfilteranlagen ausgestattet werden können. Als eine Schwerpunktschule habe sich die „Regenbogen“-Förderschule für Geistigbehinderte herausgestellt.

Wann die Klassenräume allerdings ausgestattet werden und ob das noch vor dem Start des neuen Schuljahres erfolgen wird, steht nicht fest. Klar sei nur, dass der Bund 50 Prozent der Kosten übernehme. Mit welchen Anteil sich das Land beteilige, sei noch unklar, sagte Krause der MZ.

Gewartet werde ebenfalls noch auf die Förderquote des Landes für die CO2-Ampeln, mit denen alle Klassenräume ausgestattet werden sollen. CO2-Sensoren können zwar keine Corona-Viren erkennen, aber anzeigen, wann es Zeit ist, die Fenster zum Lüften aufzureißen.

„Besorgt die Stadt die Lüfter beziehungsweise CO2-Ampeln bereits im Vorfeld, müssen wir sämtliche Kosten tragen“, erklärt der Dezernent, warum Aufträge erst nach Bekanntwerden der Förderquote des Landes ausgelöst werden.

Im neuen Schuljahr soll zurück zum normalen Schulalltag gefunden werden. Dazu hatte sich die Kultusministerkonferenz der Länder Ende Juni ausgesprochen. Wechsel- und Distanzunterricht soll es eigentlich nicht mehr geben. Die dazu fehlenden Voraussetzungen und das zögerliche Handeln der Stadt sind - wie zuletzt im Stadtrat Ende Juli - teils heftig von der städtischen Politik kritisiert worden.

Ebenfalls Ende Juli hatte sich der Deutsche Städtetag zum Thema geäußert. Geräte, heißt es im Positionspapier, könnten Frischluft nicht ersetzen. In Räumen, in denen durch regelmäßiges Stoß- und Querlüften ein Luftaustausch möglich ist, seien mobile Luftreiniger nicht notwendig. Nur wenn nicht richtig gelüftet werden könne, seien sie sinnvoll. Der Städtetag fordert, die durch Emotionen bestimmte Diskussion zu versachlichen.