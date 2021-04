27 neue Corona-Fälle am Freitag - Wieder ein Verstorbener - Inzidenz sinkt unter 150

Dessau-Rosslau - Zum Abschluss der Woche hat das Gesundheitsamt der Stadt Dessau-Roßlau noch einmal 27 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dabei handelt es sich um 14 weibliche und 13 männliche Betroffene im Alter von einem bis 65 Jahren.

Der Inzidenzwert für Dessau-Roßlau sank auf 138,6 und damit unter die 150er Marke. Das gerade untersagte „Click & Meet“ kann aber erst wieder eingeführt werden, wenn die Marke an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten wird.

Aus dem Städtischen Klinikum wurden am Freitag 29 Corona-Patienten gemeldet, von ihnen werden neun intensivmedizinisch versorgt. Am Freitag ist ein weiterer Dessau-Roßlauer Patient verstorben. Die Gesamtzahl der bisher mit oder an Corona verstorbenen Einwohner gibt das Robert-Koch-Institut für Dessau-Roßlau mit 110 an.

In den beiden Testzentren wurden am Donnerstag 136 Abstriche genommen, die Testergebnisse waren alle negativ.

Am Freitag informierte die Stadt zudem über die Öffnungszeiten für das neue Testzentrum, das am Montag im ehemaligen P1 im Rathausanbau öffnet. Die Testzeiten dort sind Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 15 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr. Am Sonnabend sind von 8 bis 12 Uhr Tests möglich. Der Eingang zum Testzentrum befindet sich auf der Seite zur Marienkirche.