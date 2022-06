22 Kilo Marihuana und eine Kalaschnikow - Krypto-Handy bringt Fahnder auf Spur in Dessau

Am Freitag begann in Dessau der Prozess gegen einen 25-jährigen Drogendealer , der sich wegen seines Krypto-Handys in Sicherheit wähnte. Wie ihm die Polizei auf die Schliche kam.

Der Angeklagte schützt sein Gesicht zum Prozessauftakt in Dessau mit einer Zeitung.

Dessau/MZ - Er hörte ein Auto schnell heranfahren, konnte noch den Reißverschluss der Tasche zuziehen, in der er 22 Kilo Marihuana verstaut hatte. „Dann sah ich die Bescherung.“ Die Ermittler hatten ihn aufgespürt, standen vor der Garage und nahmen ihn fest. Es folgten Durchsuchungen, bei denen - unter anderem - eine Kalaschnikow und andere Waffen gefunden wurden.

Vielleicht könnte der 25-Jährige, gegen den seit Freitag vor dem Dessauer Landgericht verhandelt wird, bis heute unbehelligt von Strafverfolgern dealen, hätte er nicht ein als gegen Abhöraktionen besonders gesichertes EncroChat-Smartphone benutzt. Nicht zu knacken seien damit geführte Chats, hatte deren Anbieter geworben und damit nicht nur, aber zum weit überwiegenden Teil kriminelle Kundschaft angezogen.

Krypto-Handy hatte eine spezielle Messaging-Software, aber kein Kamera und kein GPS

Bei den EncroChat-Handys handelte es sich um handelsübliche Android-Smartphones ohne Kamera, GPS-Modul, Mikro und USB-Anschluss sowie einer speziellen Messaging-Software. Der Angeklagte nutzte ein solches Gerät und bezahlte sich so in Sicherheit wähnend tausende Euro. Nicht allein deshalb hielt er sein persönliches Risiko für überschaubar. Denn, so erklärte er in von seinem Verteidiger verlesenen Geständnis: „Ich war organisierter und besser ausgebildet als die Leute aus der Szene.“

Die Aussage war wesentlicher Teil des Deals aller Seiten: Das Urteil wird voraussichtlich auf etwa sechs Jahre lauten. Ohne dieses dürften eher acht, neun Jahre eine realistische Größe gewesen sein.

Dass die Ermittler ihm überhaupt auf die Spur kamen, haben sie französischen Kollegen zu verdanken, denen es 2020 gelang, über die EncroChat-Server Spähsoftware auf die Handys zu schleusen. Nur auf den Geräten kann ein ordentlich programmierter verschlüsselter Chat ausgehebelt werden. Bevor der EncroChat-Anbieter und Nutzer merkten, was los war, hatten die Behörden Millionen von Chats abgesaugt und an die nationalen Sicherheitsbehörden weitergereicht.

Es folgten allein in Deutschland, so das Bundeskriminalamt gegenüber der MZ, bis November über 1.000 Festnahmen und 2.700 Ermittlungsverfahren. Ob das Vorgehen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz rechtens war, ist unter Juristen umstritten, bislang jedoch sind alle Versuche von Verteidigern vor Oberlandesgerichten gescheitert, die EncroChat-Daten als unzulässiges Beweismittel einstufen lassen.

Allein mit den Chatprotokollen waren indes die Verdächtigen noch lange nicht überführt. Denn nicht nur waren es Unmengen, die die Ermittler durchforsten mussten, die Nachrichten wurden unter von EncroChat vergebenen Decknamen geführt. Irgendwelche Telefonnummern, die auf einen Nutzer schließen ließen, gab es nicht.

Wer ist „satanicduck“? Das Dessauer Rätsel zu lösen, dabei half der Polizei ein Zufall

Nur wer verbarg sich hinter „satanicduck“, der, so viel war klar, zumeist in Dessau operierte? Zuerst vermuteten die Fahnder hinter dem Pseudonym einen Mann, den sie schon länger als Drogendealer auf dem Schirm hatten. Aber, so schilderte es ein Polizist, „der hatte nicht die Größe“, auch mal 60 Kilo Marihuana aus Berlin zu beschaffen.

Das Rätsel zu lösen half ein Zufall. Unter den Daten fand sich eine Notiz auf einen Vorfall mit einem Mercedes in Oranienbaum, der bei der Polizei aktenkundig war. Und dieser Vorfall erwies sich als genau der richtige Faden, an dem die Ermittler ziehen mussten. Der Wagen war zwar auf eine alte Dame zugelassen, aber von ihr zu „satanicduck“ als eigentlichem Nutzer war es ein relativ kurzer Weg. (Vor seiner Familie und der Freundin hatte er seine kriminellen Aktivitäten stets sorgfältig verborgen.) Die Ermittler waren überrascht, denn der Mann war ihnen trotz seiner hervorragenden Kontakte in die Dessauer und Berliner Unterwelt zuvor nicht untergekommen.

Fortan wurde der in Magdeburg studierende junge Mann überwacht, und zwar engmaschiger, als er es sich hätte träumen lassen. Polizisten versteckten zum Beispiel einen GPS-Sender an dessen Auto, und in seinem Geständnis nennt es „satanicduck“ einen „fun fact“, dass das von ihm selbst installierte GPS-Modul dabei Alarm geschlagen hatte, er diesen jedoch für einen Fehler hielt.

Fahnder der Polizei überwachten den Verdächtigen sehr engmaschin und filmten beispielsweise Drogenübergaben

Fortan waren häufiger verdeckte Ermittler in seiner Nähe, wenn er seine Geschäfte abwickelte. Sie zeichneten Gespräche mit Richtmikrofonen auf, filmten das Umladen von zehn Kilo Marihuana von seinem in ein anders Auto, das wenig später in eine eigens fingierte Verkehrskontrolle geriet. Sie machten die von ihm genutzten Garagen ausfindig. Erst als sie sich ganz sicher waren, ausreichend Beweismaterial zusammengetragen zu haben, schlugen sie zu. Und fanden eben nicht nur Drogen, sondern überdies ein ganzes Arsenal von Waffen nebst Munition, Maschinenpistolen vom Typ Skorpion und Kalaschnikow inbegriffen.

Warum er das getan habe, erklärte der Angeklagte in seinem sehr reflektierten Geständnis: Er sei der „irrigen Vorstellung“ erlegen, „mühsame Jahre des Einkommenserwerbes überspringen“ zu können. „Ich bin falsch abgebogen“, ließ er seinen Anwalt sagen, und er habe innerhalb kürzester Zeit seine Zukunft weggeworfen. Das Verfahren wird Donnerstag fortgesetzt.