203 statt erlaubter 120 km/h - Wieder Raser auf der A9 bei Dessau geblitzt

Dessau/MZ - Mit über 200 km/h wurde am Montag ein Autofahrer auf der A9 bei Dessau geblitzt. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt. Der Blitzer hatte in Höhe Dessau in Fahrtrichtung München gestanden.

Insgesamt wurde über 6.000 Fahrzeuge gemessen und dabei unterdurchschnittliche 47 Überschreitungen festgestellt. Über 80 km/h zu schnell, das bringt eine Strafe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.