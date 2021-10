20 neue Infektionen am Dienstag in Dessau-Roßlau - Inzidenz liegt vorerst noch unter der 30er Marke

Dessau-Rosslau/MZ - Nach vielen Tagen mit durchweg niedrigen Corona-Fall-Zahlen hat Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt am Dienstag gleich 20 neue Infektionen gemeldet. Die elf weiblichen und neun männliche Personen sind zwischen drei und 61 Jahre alt.

Die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn Infizierten steigt mit dem Dienstag in Dessau-Roßlau auf 3.495 Fälle an. Die Inzidenz am Dienstag lag am Dienstag bei 26,5, dürfte sich aber die nächsten Tage erhöhen. Der Landesschnitt beträgt 70,2.