18 neue Verdachtsfälle - Britische Mutation breitet sich in Dessau-Roßlau immer weiter aus

Dessau-Roßlau - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Donnerstag 25 neue Corona-Fälle gemeldet. Darunter sind elf weibliche und 14 männliche Personen im Alter zwischen fünf und 86 Jahren. Immer stärker breitet sich dabei die britische Mutante in der Doppelstadt aus: Am Donnerstag wurden 18 neue Verdachtsfälle gemeldet. Der Inzidenzwert von Dessau-Roßlau hat sich laut Robert-Koch-Institut auf 148,6 erhöht.

Vom Städtischen Klinikum wurden am Donnerstag 28 Corona-Patienten gemeldet, von denen fünf auf der Intensivstation liegen. Zwei Patienten, einer aus Zerbst und einer aus Dessau-Roßlau, sind an oder mit Corona verstorben. Die Zahl der Verstorbenen beträgt laut Robert-Koch-Institut nun 102.

Die Zahl positiv getesteten Fälle in Dessau-Roßlau ist mit den Zahlen vom Donnerstag auf 2.756 gestiegen, die Zahl Genesener hat sich um zwölf auf 2.363 Personen erhöht. (mz)