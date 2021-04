18-Jähriger mit Polenböller, Schreckschusswaffe und manipuliertem E-Bike gestoppt

Dessau-Rosslau - Mit einer nicht zugelassenen Feuerwerksrakete, einer Schreckschusswaffe und auf einem E-Bike mit veränderter Rahmennummer ist am Sonntag ein 18-Jähriger im Dessauer Hauptbahnhof gestoppt worden. Der Jugendliche war dort gegen 21.30 Uhr durch den Bahnhof geradelt und deshalb von Beamten der Bundespolizei angehalten und kontrolliert worden.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien wurde zuerst bekannt, dass der junge Deutsche bereits wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten war. In diesem Zusammenhang suchte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau auch in zwei Fällen nach dem aktuellen Wohnsitz des jungen Mannes. Die Behörde wurde im Nachgang schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt.

Die Bundespolizisten durchsuchten den Rucksack des 18-Jährigen und fanden eine ungeladene Schreckschusswaffe. Hierfür bedarf es eines kleinen Waffenscheins, den der Jugendliche nicht nachweisen konnte, da er keinen besaß. Des Weiteren stellten die Bundespolizisten einen sogenannten„Polen-Böller“ fest, der über keine notwendige Kennzeichnung verfügte.

Abschließend nahmen die Bundespolizisten das Fahrrad des jungen Mannes genauer unter die Lupe und bemerkten, dass an dem E-Bike an der Rahmennummer manipuliert wurde. Der Mann gab an, das E-Bike für 150 Euro käuflich erworben zu haben. Einen Kaufvertrag gab es seinen Angaben zufolge allerdings nicht.

Das Fahrrad wurde von den Polizeibeamten aufgrund des Verdachts eines Diebstahls beziehungsweise der Hehlerei ebenso wie das pyrotechnische Erzeugnis und die Waffe sichergestellt. Der junge Mann wird sich wegen eines Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verantworten müssen.