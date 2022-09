178 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau verzeichnet - Zwei Todesfälle am Klinikum

Trotz des Schulstarts geht die Zahl der Corona-Fälle auch in Dessau-Roßlau weiter nach unten. Nach 217 in der Vorwoche wurden dieses Mal 178 registriert.

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau hat das Gesundheitsamt in der vergangenen Wochen 178 neue Corona-Fälle festgestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Trotz des Ferienendes und des Schulstarts gibt es damit keine steigenden Zahlen: In der vorigen Woche hatte das Gesundheitsamt 217 Corona-Fälle registriert. Die Meldung war damals ausgeblieben. Nach eigenen Angaben hatte eine Auszubildende die Zahlen an einen falschen Verteiler versendet.

Die Inzidenz in Dessau-Roßlau lag am Freitag bei 249,5 und damit leicht unter dem Landesdurchschnitt von Sachsen-Anhalt (186,8).

Im Städtischen Klinikum wurden am Freitag elf Patienten mit positivem Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation liegt ein Patient.

Zudem wurde mitgeteilt, dass in der Woche vom 26. August bis 2. September zwei Patienten am Klinikum an oder mit Covid verstorben. Beide stammten aus Dessau-Roßlau. In der Statistik des Robert-Koch-Instituts steht die Doppelstadt nunmehr mit 180 Corona-Toten.