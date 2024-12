Bei einem Unfall am Bauhausplatz in Dessau ist am Dienstag, 10. Dezember, hoher Sachschaden entstanden.

15.000 Euro Schaden bei Unfall am Bauhausplatz: BMW kollidiert seitlich mit einem Skoda

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall am Bauhausplatz in Dessau ist am Dienstag, 10. Dezember, hoher Sachschaden entstanden.

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer hatte gegen 17.30 Uhr den Bauhausplatz in Richtung Gropiusallee befahren. Als er nach links in die Gropiusallee einbiegen wollte, kam es zur seitlichen Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda eines 84-jährigen Fahrers, der die Gropiusallee in Richtung Ziebigk befuhr.

Bei dem Unfall verletzte sich eine 76-jährige Insassin des Skoda leicht und wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro.