Wie wollen die OB-Kandidaten Dessau-Roßlau besser gegen die anderen Oberzentren in Sachsen-Anhalt behaupten?

In Sachsen-Anhalt gibt es nur drei größere Städte. Oft heißt es, Dessau-Roßlau zieht unter ihnen den Kürzeren. Die Oberbürgermeisterkandidaten wurden gefragt: „Wie kann Dessau-Roßlau in Zukunft mit den kreisfreien Oberzentren Magdeburg und Halle konkurrenzfähig bleiben?“

Dessau-Roßlau - Gerade einmal drei Oberzentren, also Städte, die wegen ihres Angebots und ihrer Infrastruktur eine besonders hohe Anziehungskraft auf das Umland ausüben, gibt es in Sachsen-Anhalt: Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau. Sie alle nehmen, was Wirtschaft, Einkaufsmöglichkeiten, die medizinische Versorgung, Kultur und Bildung anbelangt, eine herausragende Rolle ein - jedenfalls in der Theorie.