Zwölf neue Infektionen - Inzidenzwert in Anhalt-Bitterfeld ist wieder zweistellig

Anhalt-Bitterfeld - Der Landkreis bleibt weiter das Gebiet mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Sachsen-Anhalt. Zwar ist der Wert am Donnerstag wieder leicht angestiegen und liegt nun erneut im zweistelligen Bereich. Dennoch ist die zweitniedrigste Inzidenz im Landkreis Jerichower Land fast doppelt so hoch.

Das Robert-Koch-Institut meldete für Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag um 0?Uhr eine Inzidenz von 11,4. Das Jerichower Land liegt bei 22,3, der Landkreis Stendal auf Platz drei bei 25,2. Es ist absehbar, dass die Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld weiter leicht steigen könnte, insgesamt aber auf sehr niedrigem Niveau bleibt. Denn am Donnerstag wurden zwölf neue Infektionsfälle gemeldet. Das teilte Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk mit.

Die Hälfte der Fälle trat in der Kreisstadt Köthen auf. Vier neue Infektionen wurden in Zörbig festgestellt. Jeweils einen Fall gab es zudem in Bitterfeld-Wolfen und dem Osternienburger Land. Aktuell sind im gesamten Landkreis noch 61 Menschen infiziert. 14 davon leben in Bitterfeld-Wolfen, zwölf in Köthen.

Außerdem muss im Moment nur noch eine an Covid-19 erkrankte Person intensivmedizinisch behandelt werden. Das ist die niedrigste Zahl seit langem. Und noch eine positive Nachricht hatte Pawelczyk: „Seit dem 7.?Mai ist in Anhalt-Bitterfeld keine weitere Person an oder mit Covid-19 verstorben.“ (mz/cze)