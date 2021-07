Zwei Verletzte nach Vorfahrtfehler - Salegaster Chaussee in Greppin über eine Stunde voll gesperrt

Zwei Pkw sind an der Einmündung zum Bayer-Werk kollidiert.

Greppin/MZ - Durch einen Vorfahrtfehler wurden am Dienstag gegen 11.45 Uhr an der Einmündung zum Bayer-Parkplatz auf der Salegaster Chaussee die zwei beteiligten Autofahrer leicht verletzt. Für die Zeit der medizinischen Betreuung war die Straße eine ganz Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer eines Pkw vom Parkplatz kommend nach links in Richtung Jeßnitz abbiegen. Dabei habe er den auf der Salegaster Chaussee kommenden zweiten Pkw nicht beachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam, so die Polizei weiter. Die beiden leicht Verletzten wurden medizinisch vor Ort versorgt. Gegen 13 Uhr konnte die Straße wieder befahren werden.