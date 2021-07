Zwei Verletzte bei Unfall in Bitterfeld - Ford-Fiesta-Fahrer flüchtet zu Fuß

Bitterfeld/MZ - Am späten Sonnabendnachmittag ist es in der Zörbiger Straße in Bitterfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Ford-Fiesta und ein Ford-Mondeo sind auf der Zörbiger Straße zusammengestoßen.

In Höhe Rudolph-Glauber-Straße geriet der Fiesta auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit dem entgegenkommenden Mondeo und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fiesta-Fahrer stieg aus und verließ unerlaubt den Unfallort.

Es stellte sich heraus, dass das Auto stillgelegt und die Nummernschilder gestohlen waren. Die Fahrerin des anderen Autos und ihr Beifahrer mussten ärztlich versorgt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.