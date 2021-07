Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit 1,61 Promille bei Löberitz

Löberitz/MZ - Zwei Schwerverletzte, 35.000 Euro Schaden und 1,61 Promille Atemalkohol sind die Bilanz eines Autounfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Landesstraße 141 bei Löberitz ereignet hat.

Eine 36-Jährige Audi-Fahrerin wollte gegen 15 Uhr an einem Feldweg gegenüber der Straße An der Gärtnerei nach rechts auf die L141 abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Renault einer 48-Jährigen, die auf der Landesstraße von Löberitz in Richtung Zörbig unterwegs war.

Durch die anschließende Kollision wurden die 48-Jährige sowie ihr 24-jähriger Insasse schwer verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Doch damit nicht genug: Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Atemalkoholgeruch bei der 36-jährigen Verursacherin des Unfalls fest. Ein erster Test vor Ort fiel dann auch positiv aus. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und ihr Führerschein sichergestellt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppfirmen geborgen werden.