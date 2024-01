In der Sommerstraße in Bitterfeld wurden in der Nacht von Freitag, 5. Januar, auf Sonnabend, 6. Januar, zwei Schuppen aufgebrochen.

Bitterfeld/MZ. - In der Sommerstraße in Bitterfeld wurden in der Nacht von Freitag, 5. Januar, auf Sonnabend, 6. Januar, zwei Schuppen aufgebrochen. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld am Sonnabend mitgeteilt.

Die bislang unbekannten Täter überwanden zuvor ein Hoftor, um auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses zu gelangen. Dort wurden anschließend insgesamt drei wertvolle E-Bikes entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Ermittler auf fast 8.400 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Unter anderem auch, ob es sich um einen gezielten Einbruch handelt.