Die Polizei kam am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Bitterfelder Mühlstraße zum Einsatz.

Bitterfeld/MZ. - 4.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 15.30 Uhr in der Bitterfelder Mühlstraße ereignet hat. Laut Polizei sind auf der dortigen Parkfläche zwei Autos zusammengestoßen. Es handelte sich dabei um den Hyundai eines 33-Jährigen, der rückwärts ausparkte, und den Seat einer 21-jährigen Fahrerin, die in diesem Moment an dem anderen Auto vorbeifahren wollte. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Seat musste daraufhin abgeschleppt werden. Personen wurden dabei offenbar nicht verletzt.