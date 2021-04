Zörbiger Straße in Bitterfeld nun doch früher gesperrt als geplant

Bitterfeld - Entgegen der Planung ist die Zörbiger Straße in Bitterfeld schon mit dem Baustart diese Woche komplett gesperrt worden. Sie ist bis 21. Mai zwischen Mühlenweg und Parsevalstraße nicht passierbar.

Grund sind laut Bauministerium größere Schäden an den Entwässerungsrinnen. Um den Endtermin nicht zu gefährden, würden verschiedene Arbeiten parallel durchgeführt. Das gehe nur unter Vollsperrung. Ist die Asphaltdecke erneuert, wechsle man am 21. Mai in den Abschnitt bis zur Griesheimstraße.

Vom 9. bis 22. Juni sei der Bereich zwischen Griesheimstraße und Shell-Tankestelle dicht. Danach werde bis 30. Juni der Bereich bis zum Bahnübergang erneuert. (mz)