Zörbig geht auch dieses Jahr in die Feieroffensive und lädt Hunderte Gäste zum Partymachen ein

Zörbig/MZ - Lange waren die Tanzflächen leer geblieben. DJs spielten ihre Sets online, am anderen Ende der Internetverbindung wurde über den Wohnzimmerteppich getanzt. Doch nichts geht über das Live-Erlebnis. Und da in Zörbig gern getanzt wird, wagten die Verantwortlichen, das Tanzen nach draußen zu verlegen.

Bereits im vergangenen Jahr waren Bürgermeister Matthias Egert (CDU) und Yves Engleitner, Chef der Partyzentrale Quetz, überein gekommen, dass mit Hygienekonzept auf der Schlosswiese in Zörbig gefeiert werden könne. „Dieses Mal ist es noch entspannter als im vergangenen Jahr bei der ersten Runde“, so Engleitner.

Maximal 1.000 Besucher waren beim ersten Festival Deutschlands zugelassen, außerdem stand ein Testzentrum zur Verfügung, um die Feierwütigen „wie am Fließband“ zu testen. Oder die Besucher brachten einen Testnachweis mit. Auf dem Gelände war eine Maske dann nur erforderlich, wenn der Abstand zu anderen Gästen nicht eingehalten werden konnte.

Die Stimmung war ausgelassen. (Foto: Veranstalter)

„Die Kommunikation läuft gut“, so der Zörbiger Bürgermeister. Auch das Benehmen der Feiernden sei ihm positiv aufgefallen: „Die Leute sind friedlich und wollen keinen Stress.“ Er habe stattdessen das Gefühl, dass sich besonders gut benommen werde, weil endlich wieder gefeiert werden dürfe. Engleitner und sein Team sorgen zusätzlich nach der Veranstaltung dafür, dass Müll entsorgt werde, auch in der Stadt.

Gespannt wartet man nun in Zörbig auf die neue Pandemieverordnung, die noch in dieser Woche in Kraft treten wird. „Es wäre schön, wenn künftig nicht alle Gäste getestet werden müssten“, schätzt der Bürgermeister die Lage ein.

Unter dem Banner des 1060-jährigen Stadtjubiläums soll am 23. und 24. Juli gleich doppelt gefeiert werden - unter dem bekannten Namen. „Für Alt und Jung“, wirbt Engleitner. Am Freitag tritt die ACDC-Coverband „The Jailbreakers“ aus Halle auf, die sich bereits europaweit ein Standing unter Rockfans erspielen konnte. Am Samstag gibt es eine Neuauflage der „Sputnik Spring Break Tour“, zu der drei DJs auflegen - „und die können es kaum abwarten“, so der Chef der Partyzentrale Quetz. „Es ist wie ein Ventil, die Leute wollen wieder raus und tanzen.“

Karten für beide Tage sind erhältlich unter partyzentralesputnik.cortex-tickets.de sowie unter der Info-Hotline 0174/9384188. Auch in der Zörbiger Postfiliale am Markt, Shell-Tankstelle Spickendorf, Getränkequelle Landsberg und Reisebüro Bier in Bitterfeld können Tickets erworben werden.