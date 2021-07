Zahl der Impfungen in Anhalt-Bitterfeld sinkt weiter - Neue Corona-Infektion in Raguhn-Jeßnitz

Die Zahl der Impfungen in Bitterfeld-Wolfen sinkt weiter.

Bitterfeld/MZ/CZE - Die Zahl der Impfungen in den Impfzentren Wolfen und Köthen sinkt rapide. In der vergangenen Woche sind in beiden Einrichtungen insgesamt nur noch 806 Impfungen durchgeführt worden, teilt Kreissprecherin Marina Jank mit - das ist eine Halbierung zur Vorwoche. Davon waren 209 Impfungen ohne Termin.

„Die Impfzentren sind damit bei weitem nicht ausgelastet“, erklärt Jank. In der Woche zuvor wurden noch 1.677 Personen geimpft, in der Woche davor sogar 2.575. Deshalb appelliere man erneut, die Angebote in den Impfzentren zu nutzen. Menschen ab 16 Jahren können sich ohne Termin impfen lassen und auch den Impfstoff frei wählen, solang dieser vorrätig ist.

In der vergangenen Woche wählten die meisten Bürger den Biontech-Impfstoff (662 Impfungen), gefolgt von Johnson & Johnson (88), Moderna (46) und Astrazeneca (zehn). Insgesamt wurden seit der Eröffnung der beiden Zentren 49.227 Impfungen durchgeführt. Nach Angaben des Sozialministeriums von Sachsen-Anhalt hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Impfquote von 53,6 Prozent bei den Erstimpfungen und 44,3 Prozent bei den Zweitimpfungen.

Unterdessen ist am Mittwoch ein neuer Corona-Fall bekanntgeworden. Demnach hat sich ein Mensch in Raguhn-Jeßnitz infiziert. Aktuell zählt der Kreis neun Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus.