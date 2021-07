Woliday und Deininger-Bad - Außenflächen sollen aufgewertet werden

Wolfen/MZ - Es grünt so grün, wenn erfahrene Hände sich bemüh’n. Deshalb will die Bäder- und Servicegesellschaft (BSG) für die Grünanlagen in den Außenbereichen ihrer Bäder Woliday in Wolfen und Sportbad „Heinz Deiniger“ in Bitterfeld einen Gärtner auf Minijob-Basis einstellen. Ziel ist eine Erhöhung der Attraktivität der Anlagen.

Bislang haben sich Mitarbeiter nebenbei um diese Aufgabe mitgekümmert oder jemanden beauftragt. „Doch ein Bademeister hat nicht auch automatisch einen grünen Daumen“, sagt Heiko Landskron, der Geschäftsführer der BSG. Zudem sei diese Aufgabe durchaus aufwendig und gehe über reine Unkrautbekämpfung hinaus. „Wir suchen jemanden, der sich mit Sachverstand, Liebe und grünem Daumen einbringt.“ Zu den Aufgaben gehören Rasenarbeiten, Beetpflege und Gehölzpflege. Eine gärtnerische Ausbildung sei nicht unbedingt erforderlich, aber eine entsprechende Veranlagung oder Erfahrung. „Wichtig ist, dass man Lust dazu hat“, so Landskron.

Doch auch eigene Vorstellungen und Ideen kann die Kandidatin oder der Kandidat einbringen. So seien beispielsweise die Pflanzflächen am Woliday beräumt worden. Im Herbst sollen diese neu gestaltet und bepflanzt werden. Und mit Blick auf die mittelfristige Umsetzung des Strukturförderungsprojekts „Freizeitzentrum Woliday“ könnte der gestalterische Aspekt später zusätzlich Gewicht erlangen. Vorerst sei die Stelle saisonal angedacht. Auf der 450-Euro-Job-Basis handele es sich laut Landskron um rund 50 Stunden pro Monat. Da der Außenbereich in Wolfen größer ist als der in Bitterfeld, dürfte dort auch das Haupteinsatzgebiet sein.

Interessenten können sich unter

Tel.: 03494/3 68 69 16 melden.