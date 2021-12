Woliday in Wolfen und Saunabereich des Sportbades in Bitterfeld schließen ab Mittwoch

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Das Wolfener Freizeitbad Woliday sowie der Saunabereich des Bitterfelder Sportbades werden ab Mittwoch auf unbestimmte Zeit geschlossen. Als Grund führt die Bäder- und Servicegesellschaft zwei Ursachen an: Zum einen wolle man der Verbreitung des Corona-Virus entgegenwirken, zum anderen wolle man aber auch Kosten sparen.

Durch den gegenwärtigen 2G-Betrieb habe es auch einen Besucherrückgang gegeben, was auch in weniger Einnahmen resultiert. Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen als Gesellschafter der Bäder getroffen, um das wirtschaftliche Risiko zu minimieren.

Gleichzeitig wolle man aber das Corona-Testzentrum im Außenbereich der Sauna des Heinz-Deiniger-Sportbades weiter betreiben. Dies hat von Montag bis Donnerstag von 17 bis 20 Uhr und am Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.