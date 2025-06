Wolfen/MZ. - „Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren: Was sie willenlos ist, sei du es wollend – das ist’s!“ Weise Worte gab es schon von Friedrich Schiller – Dichter, Denker ... Und wenn ein Ornithologe den Namen Geier trägt, dann darf Mutter Natur wohl auch hier frohlocken. Ob diese Verbundenheit zu Fauna, aber auch Flora Daniel Geier bereits in die thüringische Wiege gelegt wurde? Wer weiß. Heute sitzt der 33-Jährige inmitten eines Gartens in Wolfen, über ihm sind Schwalben im Anflug. Nichts Besonderes? Oder doch? Der Naturgarten ist zertifiziert, das Haus ist schwalbenfreundlich. Was das wohl bedeuten mag? Viel Arbeit auf alle Fälle. Das weiß Lebenspartner Thomas Leppich. Denn als Daniel Geier vor ein paar Jahren bei ihm einzog, war alles noch anders. Ganz anders. Hartnäckigkeit hat sich jedoch gelohnt. Und die Einsicht in die Notwendigkeit war bereits vorhanden. Jetzt ist die grüne Oase ein Familienprojekt. Weiß der Geier warum?

