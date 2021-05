Wem gehören dieses Fahrrad und dieser Handwagen vom Bitterfelder Markt?

Bitterfeld - Die Polizei sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrades und eines Handwegens, die ein mutmaßlicher Dieb bereits am 26. April am Bitterfelder Markt in der Brehnaer Straße zurückgelassen hat.

Es handelt sich dabei um ein dunkelblaues Fahrrad und einen hellblauen Handwagen. Die Polizei sicht nun nach Zeugen und Hinweisgebern. (mz)

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen per Telefon unter 03493/3010 oder per E-Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.