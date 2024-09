Bei der Suche nach einem neuen Haustier ist eine 57-Jährige im Landkreis Anhalt-Bitterfeld einem Betrug aufgesessen. Sie überwies fast 3.000 Euro an die vermeintlichen Verkäufer.

Frau will über das Internet Welpen kaufen und fällt auf Betrüger herein

Bitterfeld. - Auf der Suche nach einem neuen Haustier ist eine 57-Jährige im Landkreis Anhalt-Bitterfeld auf Betrüger hereingefallen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau auf eine Online-Anzeige für einen Welpen gestoßen.

Ohne das Tier persönlich gesehen zu haben, überwies die Frau den Angaben zufolge den Kaufpreis von rund 900 Euro per Vorkasse an die vermeintlichen Verkäufer. Dann überwies sie weitere 2.000 Euro für den angeblichen Transport des Welpen.

Erst als die Betrüger weitere 500 Euro für eine Versicherung forderten, wurde die Frau stutzig und schaltete die Polizei ein.

Diese empfiehlt, bei Käufen von Tieren via Internet auf Vorkasse zu verzichten. "In jedem Fall wird jedoch empfohlen, auf dem Abschluss eines Kaufvertrages sowie der Aushändigung korrekter und vollständiger Dokumente für das Tier zu bestehen", so die Polizei.