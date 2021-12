Weitere dezentrale Impftermine in Sandersdorf-Brehna und Mudestausee

Roitzsch/Pouch/MZ/RMA - Sowohl die Stadt Sandersdorf-Brehna als auch die Gemeinde Muldestausee haben am Donnerstag weitere Impftermine bekanntgegeben.

In Sandersdorf-Brehna wird am 8. Januar im Haus am Park in Roitzsch, am 9. Januar in der Praxis Dr. Bergholz in Zscherndorf, am 13. Januar im Sport- und Kulturzentrum Brehna und am 21. Januar im Paul-Othma-Haus in Sandersdorf geimpft. Zur Verfügung stehen dort die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna. Interessenten können sich zur Koordinierung der Impftermine unter Telefon 03493/80111 anmelden.

Die Gemeinde Muldestausee bietet folgende Impftermine an: am 28. Dezember im Gemeindesaal Pouch, am 30. Dezember und 9. Januar im Mehrzweckgebäude Gröbern sowie am 17. Januar und 12. Februar im Gemeindesaal Pouch. Geimpft wird auch hier mit Biontech und Moderna, außer am 30. Dezember, wo nur Moderna zur Verfügung stehen wird. Die Termine müssen vorher vereinbart werden. Das ist ab sofort möglich unter Telefon 03493/9299565.