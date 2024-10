Bitterfeld kann aufatmen. Mit vereinten Kräften wird der dreitägige Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende gerettet. Veranstalter bleibt nun doch die Stadt. Aber woher kommt plötzlich das fehlende Geld?

Gute Nachrichten: Der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld findet dieses Jahr doch statt.

Bitterfeld/MZ. - Der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld ist gerettet. Er wird auch in diesem Jahr in der gewohnten Form und Größe stattfinden. Das teilt die Stadt mit. Damit ist die Zitterpartie um das dreitägige Adventsspektakel beendet.