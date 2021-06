Wasserleitung unter Kreisverkehr in Wolfen defekt - Verkehr wird umgeleitet

Wolfen - Am Kreisverkehr Oppenheim-/Thälmannstraße in Wolfen kommt es seit Mittwoch zu Verkehrseinschränkungen. Grund dafür ist eine Havarie an einer Wasserleitung, die schon am Wochenende bemerkt worden ist.

Stadtwerkeprokurist Thomas Glauer bestätigt die Arbeiten deren Ende derzeit noch nicht absehbar sei. „Wir mussten erst die Genehmigungen zum Schachten einholen. Die Firma Nirove legt jetzt die Leckstelle frei und bereitet die Reparatur vor“, sagt Glauer. „Wie lange es dauert, kann zurzeit noch nicht gesagt werden.“

Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Autos mit Ampelregelung an der Baustelle wechselseitig vorbei geleitet. Das könne zu kleineren Staus führen, gibt der Stadtwerkeprokurist zu bedenken. (mz)