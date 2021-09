Wasserhahn bleibt am Donnerstag in Renneritz und Ramsin für acht Stunden trocken

Renneritz/Ramsin/MZ - Aufgrund von Baumaßnahmen am Trinkwassernetz muss die Trinkwasserversorgung in Renneritz und Ramsin am Donnerstag, 16. September, in der Zeit von 8 bis voraussichtlich 16 Uhr unterbrochen werden. Das gab die Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland GmbH in einer Pressemitteilung bekannt. Das Unternehmen bindet in dieser Zeit eine in der Glebitzscher Straße in Renneritz neu gebaute Trinkwasserleitung in das Versorgungsnetz ein, heißt es.

Hintergrund: Ende August gab es an der bisherigen Versorgungsleitung einen Rohrbruch. „Nach Suchschachtungen im Straßennebenbereich zur Leckageortung konnte die undichte Stelle innerhalb eines Schutzrohres unter der Landkreisstraße ermittelt werden. Aufgrund des vorgefundenen Schadensbildes haben wir den Leitungsabschnitt bis zum Übergabeschacht komplett erneuert. So können wir zukünftig eine höhere Versorgungssicherheit gewährleisten“, erklärt Catrin Janke, Leiterin der Midewa-Niederlassung Muldenaue-Fläming.

Wasserversorger Midewa hat eine Notversorgungsleitung errichtet

Umfangreiche Schachtarbeiten hatten die Vollsperrung der Straße erforderlich gemacht. Sie konnte am 9. September wieder aufgehoben werden.

Damit die Einwohner von Renneritz und Ramsin während der Bauarbeiten trotzdem Trinkwasser beziehen können, hat der Wasserversorger eine Notversorgungsleitung errichtet. Sie soll am Donnerstag dann wieder abgebaut und die neue Trinkwasserleitung in das Netz eingebunden werden. „Dafür müssen wir die Trinkwasserversorgung unterbrechen. Wir bitten alle Bürger in Renneritz und Ramsin für die erneute Versorgungsunterbrechung um Verständnis.“

Bürgerinnen und Bürger sollten sich vorsorglich für diese Zeitspanne einen Wasservorrat anlegen. Zudem wird darum gebeten, Geräte wie Wasch- und Spülmaschinen oder ähnliches an diesem Tag nicht zu betreiben.

Druckschwankungen und braunfärbung des Wassers möglich

Am Kindergarten und am Friedhof in Ramsin sowie am Kreisel in Renneritz (Innere Dorfstraße) wird die Midewa Wasserwagen aufstellen, an denen sich die Einwohner während der Versorgungsunterbrechung ab 8 Uhr Wasser in eigenen Gefäßen Wasser abholen können. Hier ist darauf zu achten, dass dieses Wasser vor dem Verzehr abgekocht werden muss.

Weiterhin kann auch „Mobiles Trinkwasser“ bezogen werden. Das sind Fünf-Liter-Kartons, die von den Midewa-Mitarbeitern bei Bedarf verteilt werden.

Das Wasserunternehmen weist weiterhin darauf hin, dass es technisch bedingt nach Abschluss der Arbeiten kurzzeitig zu Druckschwankungen und bei der Spülung der Leitung durch die Lösung von Eisen- und Manganablagerungen zu Braunfärbungen des Wassers kommen kann. Diese sind gesundheitlich unbedenklich. Das Unternehmen empfiehlt, das Wasser einen kleinen Moment aus dem Hahn laufen zu lassen - bis es wieder klar ist.

Bei Fragen ist der Kundendienst unter Rufnummer 03493/302132 erreichbar.