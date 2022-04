Was passiert mit den Gebäuden der Impfzentren in Anhalt-Bitterfeld, wenn diese nun schließen?

Der Landkreis schließt seine Impfzentren - nun übernimmt die Ärzteschaft alle Immunisierungen. Was mit den Gebäuden geschehen soll und wo Bürger künftig noch Impfungen bekommen.

Wolfen/MZ - Noch eine Woche, dann wird in Wolfen die letzte Spritze mit einem Corona-Impfstoff aufgezogen. Gleiches gilt für das Impfzentrum in Köthen. Denn der Landkreis Anhalt-Bitterfeld schließt zum Stichtag 30. September beide Zentren, so wie es im ganzen Bundesland geschieht. „Es ist politischer Wille, dass die Impfungen dann hauptsächlich durch die Ärzteschaft vorgenommen werden“, sagte Kreissprecher Udo Pawelczyk.