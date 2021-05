Was jetzt gilt und was durch die Corona-Lockerungen in Anhalt-Bitterfeld bald möglich ist

Im „Injoy“-Fitnessstudio in Wolfen überprüft Geschäftsführer Matthias Soltischeck ein Gerät, bevor es hier wieder in die Vollen geht.

Bitterfeld - Die Zahl der Corona-Infektionen befindet sich im Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Sinkflug. Am Dienstag lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 16,4. Weniger Infizierte pro 100.000 Einwohner gibt es bundesweit nur in neun anderen Regionen. Und der Landkreis lockert weiter. „Mit Wirkung vom Mittwoch, 26. Mai“, erklärt Kreissprecher Udo Pawelczyk.

Demnach sind ab sofort unter anderem professionell organisierte Veranstaltungen mit bis zu 50 Leuten möglich - vollständig Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. Gleiches gilt für Messen, Ausstellungen und Tanzveranstaltungen im Freien. Öffnen dürfen auch Veranstaltungshäuser, wenn im Raum nicht mehr als 200 Besucher sind. Die neue Freiheit endet allerdings, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge wieder über 50 liegt.

Schulschwimmen im Sportbad „Heinz Deininger“ wieder angelaufen, Badebetrieb gibt es noch nicht

Die Regeln werden im Altkreis ganz unterschiedlich angenommen. So ist beispielsweise das Schulschwimmen im Sportbad „Heinz Deininger“ wieder angelaufen. Normalen Badebetrieb allerdings gibt es noch nicht. „Wir müssen klären, wie wir Tests und Besucherdaten erfassen“, sagt Heiko Landskron. Der Chef der Bäder- und Servicegesellschaft betont auch, dass zunächst nur auf das Sportbad in Bitterfeld und nicht auf das „Woliday“ in Wolfen geschaut werde. Das bleibe vorerst noch geschlossen. Wie in Bitterfeld die Saunen.

Auch im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Wolfen-Nord wird es wieder bunter, fröhlicher und lauter. Am 1. Juni nämlich kommen mit Töpfer- und Nähwerkstatt zwei Angebote zu den üblichen Beratungen hinzu, wie MGH-Koordinatorin Birgit Wessel sagt. Die Töpferei ist dienstags und donnerstags offen. Das Angebot allerdings kann zeitgleich nur von einer Person genutzt werden. Eine telefonische Anmeldung ist nötig. Die Näherei lädt mittwochs ein. Auch hier gilt: anmelden unter der Telefonnummer 03494/3689498.

Das Tal sei für die Sportstudios noch nicht durchschritten

Schon ab Donnerstag geht es im Injoy-Sportstudio von Matthias Soltischek in Wolfen wieder los. Nach den neuen Vorgaben kann hier Sport getrieben werden auf einer Fläche von 20 Quadratmetern pro Person. „Ein kleiner Lichtblick“, sagt Soltischek, der hofft, dass die Inzidenzzahlen weiter fallen, so dass vielleicht die Tests wegfallen. Denn dreimal die Woche einen kaufen zu müssen, „da ist das dann teurer als unser Abo“.

Jeder Tag mit Normalität sei ein Gewinn für die Branche. Denn das Tal sei noch nicht durchschritten: „Jetzt kommt es drauf an, wie die Kunden reagieren: Bleiben sie treu, kündigen sie, kommen neue, welchen Wert hat für sie Gesundheit durch Sport?“ (mz)