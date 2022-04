Warum verzögert sich die großflächig geplante Tempo-30-Zone in der Bitterfelder Innenstadt?

Eigentlich sollte die Tempo-30-Zone in der Bitterfelder Innenstadt schon 2020 kommen. Sie soll das Gebiet östlich der B 100 bis kurz vor der Goitzsche sowie im Süden den Bereich bis zur Mecklenburger und Sächsischen Straße umfassen. Warum ist noch nichts passiert?

Bitterfeld/MZ - Ende September 2020 war sich Torsten Zumm vom Sachbereich Stadtplanung noch sicher: „Die Tempo-30-Zone in der Bitterfelder Innenstadt wird noch in diesem Jahr eingerichtet.“ Doch was ist seitdem passiert? Nichts.