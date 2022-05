Vor herannahendem Auto erschrocken - E-Bike-Fahrer stürzt in Sandersdorf

Sandersdorf/MZ - In Sandersdorf hat sich ein Radfahrer so sehr vor einem herannahenden Auto erschrocken, dass es zum Sturz kam. Laut Polizei wollte der 71-Jähriger am Dienstag gegen 9.30 Uhr die Straße Platz des Friedens in Sandersdorf auf seinem E-Bike überqueren.

Hierbei erschrak er vor einem herannahenden Audi und stürzte bei einem Bremsversuch auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch Rettungskräfte versorgt wurden. Am Fahrrad konnte keine Beschädigung festgestellt werden.