Vollsperrung der A9 in der Nacht - Junge Mercedes-Fahrerin verliert Kontrolle über Auto

Wolfen/MZ - In der Nacht zum Mittwoch hat es auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Wolfen und Brehna einen schweren Verkehrsunfall gegeben, der zu einer Vollsperrung der Autobahn geführt hat.

Die 19-jährige Fahrerin eines Mercedes hatte gegen 23.30 Uhr die linke Fahrspur der A9 in Richtung München befahren und verlor dort aus noch ungeklärten Umständen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Mercedes streifte die Mittelleitplanke, kam ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem in der mittleren Fahrspur befindlichen VW. Der VW kam dadurch nach rechts von der Autobahn ab.

Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer hatten großes Glück: Verletzt wurde niemand.

Die Autobahn musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis gegen 1.15 Uhr voll gesperrt werden.