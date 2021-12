Virtueller Rückkehrertag: 60 Firmen aus Anhalt-Bitterfeld bieten Stellen in der Region

Wolfen/MZ - Sehnsucht nach der alten Heimat? Da könnte ein digitales Date helfen. Vor allem Leuten, die nach der Wende die Region verlassen haben, weil es hier für sie keine Arbeit gab. Längst ist das Problem der fehlenden Jobs Geschichte. Die Unternehmen suchen heute Fachkräfte. Jetzt und sofort.

Knapp 60 Firmen aus der Region Bitterfeld/Köthen nutzen den so genannten Rückkehrertag

Knapp 60 Firmen aus der Region Bitterfeld/Köthen nutzen dafür den so genannten Rückkehrertag, der auf den 27. Dezember datiert ist. Sie haben ihre Angebote bereits unter abi-rueckkehrertag.de ins Netz gestellt. Die Palette ist groß. Unternehmen bieten Jobs beispielsweise in der Pflege, auf dem Bau, in der Chemie, der Logistik, der Landschaftspflege und vielen anderen Bereichen. Die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (EWG) Anhalt-Bitterfeld hat diese Aktion, bei der Firmen wie auf einer Messe Arbeitsplätze anbieten und Arbeitnehmer interessante Jobs finden und mit den Arbeitgebern sofort ins Gespräch kommen können, im Jahr 2016 ins Leben gerufen. Als erste übrigens in Sachsen-Anhalt.

Die Aktion macht deutlich: Das Interesse an der Region ist durchaus groß. Das zeige die Nachfrage aus den vergangenen Jahren. Sie sei „ungebrochen hoch“, wie Stephan Spehr, Prokurist der EWG, sagt. Sie sei auch letztes Jahr erfolgreich gewesen, obwohl sie da bereits wegen Corona nur digital stattfinden konnte.

„Eine Präsenzveranstaltung war nicht durchführbar“

Erneut macht nun die Pandemie der gewohnten Messe einen Strich durch die Rechnung. Sie wurde kurzerhand ins Internet verlegt. „Eine Präsenzveranstaltung war nicht durchführbar“, so Spehr, der die Veranstaltung im Metalllabor geplant hatte. „Die Firmen und auch wir hätten es sehr gewünscht, mit den Leuten direkt ins Gespräch zu kommen. Wir hoffen auf 2022.“

Interessante Arbeitsplätze bieten die einzelnen Firmen freilich auch auf ihren eigenen Internetseiten an. Zudem gibt es auch das von der EWG betriebene regionale Job-Portal jobsinanhalt.de, auf dem ganzjährig Arbeitsplätze angeboten werden. Die Aktion Rückkehrertag übrigens ist nicht auf den 27. Dezember beschränkt. Laut Spehr werden die Angebote das ganze erste Quartal des Jahres im Netz stehen.

Mehr Stellen als Bewerber

Wie hoch der Bedarf an Arbeitskräften hier ist, macht Spehr deutlich: Knapp 3.000 Arbeitsplätze sind - von Bitterfeld aus gesehen - im Radius von 30 Kilometern ausgeschrieben. Nimmt man einen 20-Kilometer-Radius, sind es 1.300. „Inzwischen gibt es mehr Stellen als Bewerber.“