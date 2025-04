Jessnitz/MZ/RMA. - Ein Hauptverteilerkasten in Jeßnitz ist Ende vergangener Woche bei einem Unfall zerstört worden. Wie Raguhn-Jeßnitz’ Bürgermeister Hannes Loth (AfD) mitteilt, wurde bei dem Vorfall am Freitag, 11. April, die Straßenbeleuchtung in der Dessauer Straße außer Betrieb gesetzt – und zwar vollständig. „Das ist der Hauptverteiler für die gesamte Straße, der ist komplett hinüber“, so Loth auf Nachfrage.

